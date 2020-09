Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Streitigkeiten mit Messer

Ingelheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:24 Uhr kommt es in der Ober-Ingelheimer Schillerstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei 33 und 28 Jahre alten Personen mit iranischer Staatsangehörigkeit. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wirdder 28-Jährige durch den 33-Jährigen mit einem Messer verletzt. Er erleidet eine Stichverletzung im Bereich der rechten Schulter und muss stationär behandelt werden. Heute Vormittag wurde der 33-jährige Beschuldigte der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mainz vorgeführt und es wurde Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung angeordnet. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Beamten der Polizeiinspektion Ingelheim im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz geführt werden.

