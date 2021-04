Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gefahrgutunfall auf Betriebsgelände im Rheinauhafen

Mannheim/Rheinauhafen (ots)

Auf einem Betriebsgelände des Rheinauhafens in der Ruhrorter Straße wurden am Montag gegen 16:00 Uhr bei Verladetätigkeiten mit einem Hubstapelwagen zwei Behälter mit dem flüssigen Gefahrenstoff Hexamethylendiisocyanat beschädigt. Der Inhalt der jeweils 200 Liter fassenden Behälter lief komplett aus und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgefangen und gebunden werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht und es gelangte kein Gefahrenstoff in die Umwelt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es kurzeitig zur Sperrung der Ruhrorter Straße. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

