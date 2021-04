Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Marsberg (ots)

Auf der L 716 kam es zwischen Padberg und Adorf am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jährger Mann aus Bad Arolsen war mit seinem Wagen in Richtung Padberg unterwegs. Im Bereich der Landesgrenze kam ihm ein dunkler Wagen auf seiner Fahrspur entgegen. Beim Ausweichen kam er ins Schleudern und rutschte in den Graben. Hierbei wurde er schwer verletzt. Weitere Angaben zu dem dunklen Auto liegen nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

