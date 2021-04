Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung - Unfallzeit korrigiert +++ Nach Sturz schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Samstag gegen 13.00 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in einem Waldgebiet zwischen Langscheid und Mellen gerufen. Hier war ein 82-jähriger Mann aus Neuenrade kurz zuvor mit seinem Pedelec gestürzt. Der Mann war auf einem abschüssigen Waldweg in Richtung Langscheid zu Fall gekommen und verletzte sich schwer. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen.

