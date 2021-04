Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.2021, 16:00 Uhr bis zum 01.04.2021, 11:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Lagerraumes eines Fahrradfachgeschäftes an der Hachener Straße in Sundern-Hachen aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Geschäft. (schl)

Hinweise bitte an die Polizei Sundern (02933/9020-3511)

