Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Sundern (ots)

Am 01.04.2021 befuhr gegen 18:20 Uhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Krad die L 687 aus Langscheid in Richtung Amecke. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und prallte gegen einen Eisenpfahl. Hierdurch kam der Kradfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Totalschaden. (schl)

