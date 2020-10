Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ladendieb in Untersuchungshaft++Einbruch in Lagerhalle in Lich++Zigaretten gestohlen++Beim Vorbeifahreren Mazda touchiert++Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Gießen: Ladendieb in Untersuchungshaft

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagabend in einem Kaufhaus im Seltersweg konnte ein Pärchen festgenommen werden. Es wird verdächtigt, den Diebstahl gemeinschaftlich begangen zu haben. Ein 27-jähriger Mann aus Algerien und seine 35-jährige Begleiterin stahlen gegen 18.40 Uhr mehrere Parfumflaschen im Wert von über 870 Euro. Während der Mann in unmittelbarer Nähe "Schmiere" stand, steckte die Frau, ebenfalls aus Algerien, das Diebesgut in die Handtasche. Zwei Ladendetektive beobachteten das Duo und hielten es bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume der Beschuldigten. Bei der Verdächtigen fanden die Polizisten kein weiteres Diebesgut. Der Mann hingegen war offenbar wohnsitzlos. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ ein Richter Haftbefehl gegen den polizeibekannten Verdächtigen, welcher anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die algerische Staatsangehörige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Lich: Einbruch in Lagerhalle

Aus einer Lagerhalle eines Onlinehandels im Carl-Benz-Ring stahlen Unbekannte Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Diebe beschädigten am Freitag zwischen 00.15 und 02.00 Uhr ein Fenster des Gebäudes und entwendeten die Gegenstände von einem Regal. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat in der Carl-Benz-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinwiese bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Hungen: Zeugenaufbruch nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Höhenstraße in Villingen hatten es ein Unbekannter auf Zigaretten abgesehen. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.55 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und drang in den Verkaufsraum ein. Dort schüttete er die Zigaretten aus der Ablage in einen Plastiksack. Wie viele Päckchen dem Unbekannten in die Hände fielen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Wert der Zigaretten beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist augenscheinlich von kleiner Größe. Er trug einen Kapuzenpullover (Kapuze auf dem Kopf), eine Mund-Nase-Bedeckung, lange Jeans, Sneakers und Handschuhe mit auffälligen Reflektoren. Wer hat den Einbruch am frühen Donnerstagmorgen beobachtet? Wem sind an dem Supermarkt eine Person oder ein Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Mazda touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mazdas nach einer Unfallflucht in der Möserstraße in Wieseck. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den am Fahrbahnrand (Höhe 43) geparkten grünen Mazda 2. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Kombi handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrer

Freitagfrüh (23.Oktober) gegen 6.55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Linden in einem Seat die Ludwigstraße in Richtung Ludwigsplatz. Beim Abbiegen in die Bleichstraße übersah der 31-Jährige offenbar einen 28-jährigen Fahrradfahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

