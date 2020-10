Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche in Fernwald und Laubach++Ladendieb reißt sich los++Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung++Spiegelschaden im Begegnungsverkehr++Audi beschädigt++

Gießen (ots)

Fernwald: Einbrecher durchsuchen Räume und Schränke

Mehrere Räume, Schränke und Behältnisse eines Vereinsheimes in der Siemensstraße in Annerod durchsuchten Unbekannte nach einem Einbruch. Zwischen Montag (19. Oktober) und 09.25 Uhr am Mittwoch (21. Oktober) warfen sie mit einem Stein die Scheibe ein und gelangten in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe offenbar nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Laubach: Firmenfenster aufgehebelt

Offenbar auf Bargeld hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Firma in der Straße "In der Gombach" abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume sowie Schränke im Erd- und Obergeschoss. Mit dem Diebesgut flüchteten sie. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Ladendieb flüchtet

Mit Parfüm im Wert von 250 Euro versuchte ein Dieb nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus im Seltersweg zu flüchten. Mittwochabend gegen 18.55 Uhr kam es zu dem Diebstahl, bei dem der Mann durch einen Ladendetektiv beobachtet wurde. Der Angestellte folgte dem Langfinger und forderte diesen mehrfach auf, stehen zu bleiben. Bei dem Versuch den Dieb festzuhalten, riss dieser sich los. Im Burggraben konnte die Polizei den 39-jährigen Mann aus Gießen festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Gießen: Glastür gesplittert - Zeugenaufruf

In der Sandgasse beschädigte ein Unbekannter die Glastür eines Hauseinganges. Am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr trat er vermutlich gegen die Tür des Mehrfamilienhauses, so dass die Scheibe riss und splitterte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Wer kann Angaben zu einem Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Zu einem Spiegelschaden im Begegnungsverkehr kam es Montagabend (19.Oktober) auf der Landstraße 3286 zwischen Heuchelheim und Rodheim-Bieber. Gegen 18.00 Uhr stießen die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. Während ein 81-jähriger Mann aus Biebertal mit seinem grauen Golf anhielt, fuhr der andere Beteiligte weiter. Wer kann Angaben zum Unfall sowie dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audis nach einer Unfallflucht in der Gothaer Straße in Wieseck. Der weiße Q5 parkte zwischen Dienstag (20.Oktober) 19.00 Uhr und Mittwoch (21.Okotber) 11.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 21. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

