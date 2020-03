Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baucontainer aufgebrochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren im Otterberger Neubaugebiet aktiv. Am Montagnachmittag fiel auf, dass unbekannte Täter im Bettina-von-Arnim-Ring einen Baucontainer aufgebrochen haben. Abgesehen hatten sie es offenbar ausschließlich auf Werkzeug. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen mehrere Wasserwaagen, Spitzhämmer und Kabeltrommeln sowie ein Rührquirl, ein Stemmhammer, eine Schlagbohrmaschine, Besen und Schippen. Der Schaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Bislang gibt es auch keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass aufgrund der Menge der gestohlenen Werkzeuge ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt wurde. Deshalb werden Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

