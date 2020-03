Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer klingelte an der Haustür?

Bann (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Frau und ein Mann klingelten am Montag bei einer US-Amerikaner in der Kettelerstraße an der Haustür. Die Unbekannten trugen Mundschutz und hatten einen Koffer bei sich. Die 41-Jährige öffnete nicht, sondern informierte vorsorglich die US-Militärpolizei, die ihrerseits die deutsche Polizei alarmierte. Das Paar konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Was sie beabsichtigten, ist nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden ins ihr Haus! In der aktuellen Situation nutzen Kriminelle die Angst vor dem neuartigen Coronavirus schamlos aus. Aktuelle Fälle im Land zeigen, dass Kriminelle sich als Amtspersonen ausgeben, die vor allem bei älteren Menschen Tests auf das Coronavirus durchführen wollen. Mit dieser Betrugsmasche wollen sie sich Zutritt in die Wohnung ihrer Opfer verschaffen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen.

Bei einer ähnlichen Variante geben sich die Kriminelle am Telefon als Ärzte aus. Sie behaupten der Angerufene stehe unter Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Es würde eine Person vorbeikommen, die einen Test durchführt. Für den angeblichen Test verlangen sie viel Geld.

In der Westpfalz sind solche Fälle bislang nicht bekannt geworden.

Wichtig zu wissen: Es werden keine flächendeckenden Tests durchgeführt.

Ein Corona-Test muss angefordert werden. Erst dann kommen Tester, auf Verordnung Ihres behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes, an einem abgestimmten Termin zu Ihnen nach Hause oder Sie werden in eine Fieberambulanz überwiesen, um einen Test durchzuführen. Die Tester können sich ausweisen! Wenn der Test ärztlich angeordnet ist, entstehen hierfür keine Kosten! |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell