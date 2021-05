Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen schwarzen Aude A6 parkte am Montag, 10.05.2021, gegen 07.30 Uhr, ein 51 Jahre alter Mann vor der Apotheke, auf dem Stellplatz ganz rechts, in der Gartenstraße. Als er gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, waren beide linken Türen zerkratzt und leicht eingedellt. Nach Sachlage muss der Schaden in Höhe von rund 1000 Euro beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeugführer verursacht worden sein. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

md/ma

