Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Pflanzen von Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei Pflanzen im Wert von über 630 Euro wurden am Samstag, 08.05.2021, gegen 20.40 Uhr, vom Gelände einer Firma in der Straße "Herzenau" gestohlen. Wie die Videoüberwachung zeigte, handelte es sich um eine männliche Person, zwischen 40 und 45 Jahre alt und einer Größe von 1,75 m, welcher sich über den Bauzaun Zutritt zum Gelände verschaffte. Der Tatverdächtige hatte augenscheinlich O-Beine, kurze schwarze Haare, ein graues T-Shirt und eine Jeanshose an. Seine blauen Sneaker waren von der Marke New Balance. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Samstagabend im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

