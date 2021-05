Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Morgen des 11.05.2021, gegen 01:55 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Müllheim gemeldet. Aus einer Wohnung komme schwarzer Rauch.

Der Sachverhalt konnte durch die ersten Streifen der Polizei bestätigt werden, über dem Gebäude schwebte eine schwarze Rauchwolke. Einige Bewohner hatten sich bereits auf die Straße geflüchtet, allerdings stand im 2. OG noch eine männliche Person auf dem Balkon, im 1. OG befand sich eine weibliche Person mit einem Kleinkind in ihrer Wohnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war ein Betreten des Treppenhauses nicht mehr möglich. Dem Mann gelang es, von einem Balkon auf den angrenzenden Balkon des Nachbargebäudes zu klettern. Die Frau und ihr 1,5 Jahre altes Kleinkind steckten nach wie vor in ihrer Wohnung fest. Durch einen Nachbarn wurde eine Leiter herangeschafft. Diese wurde auf einen Terrassentisch gestellt, so gelang es, an ein Fenster im 1. OG zu gelangen. Durch eine Polizeibeamtin konnte so zunächst das Kleinkind und anschließend dessen Mutter über die Leiter aus der Wohnung geholt werden.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden, die angrenzenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Letztlich wurden insgesamt drei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst erstversorgt, eine der drei Personen befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Da sich der Hauptstromverteiler in einem Vorraum des Kellers im Brandobjekt befand, waren auch die umliegenden Gebäude in der Nacht ohne Strom.

Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Bekannt ist, dass der Brand im Keller des Gebäudes ausbrach. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht abschließend beziffert werden, wird aber auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

