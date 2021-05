Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.05.2021, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Wiesentalstraße von Steinen kommend in Richtung Weil am Rhein. An der Einmündung zur Ötlinger Straße musste der 31-Jährige wegen dem Rotlicht der Lichtzeichenanlage anhalten. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Pkw des 31-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

