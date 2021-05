Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: mit über 2 Promille auf Elektro-Roller unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.05.2021, gegen 03.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Hauptstraße einen 35-Jährigen, der ohne Helm mit einem Mitfahrer auf einem Elektro-Roller unterwegs war. Beim Fahrer konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Elektro-Roller hat eine Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, was eine Versicherungspflicht und eine Fahrerlaubnispflicht zur Folge hat. Für Beides konnte der Fahrer keinen Nachweis erbringen. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Elektro-Rollers.

