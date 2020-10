Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufmerksamer Fußgänger löscht Feuer

Delmenhorst (ots)

Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde am Dienstag, den 13. Oktober 2020, gegen 18:00 Uhr, ein Feuer im Bereich eines Baumes am Marschweg in Wildeshausen festgestellt. Durch den 34-Jährigen konnte das Feuer durch Austreten gelöscht werden, sodass ein Ausrücken der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell