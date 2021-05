Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht der Gefährdung auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 10.05.2021, gegen 01.00 Uhr, die Autobahn A 5 vom Autobahndreieck Neuenburg kommend in Richtung Autobahndreieck Weil am Rhein. Ein hinterherfahrender Zeuge teilte der Polizei eine unsichere Fahrweise des 59-Jährigen mit. Er soll mit einer wechselnden Geschwindigkeit von etwa 50 bis 80 km/h auf der Autobahn unterwegs sein. Zudem befuhr er teilweise wohl den Standstreifen und benutzte die ganze Fahrbahnbreite der Autobahn. Dadurch mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Der 59-Jährige durchfuhr wohl auch die Autobahnraststätte Bad Bellingen, blieb dort kurz stehen, versuchte rückwärts zu fahren, um schlussendlich wieder geradeaus auf die Autobahn zu fahren. Nach der Autobahnausfahrt Efringen-Kirchen konnte er von der Polizei gestoppt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, hat wegen Gefährdung des Straßenverkehrs die Ermittlungen aufgenommen und sucht Fahrzeugführer, welche durch die Fahrweise des 59-Jährigen, vielleicht gefährdet wurden, oder sachdienliche Hinweise geben können. Der 59-Jährige fuhr einen gelben Skoda Octavia.

