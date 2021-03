Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flucht nach Parkrempler

Offenburg (ots)

Am Dienstag streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Kraftfahrzeug einen geparkten BMW in der Klosterstraße. Dessen Halterin bemerkte den Sachschaden an der linken Frontseite in Höhe von rund 2.000 Euro und konnte eingrenzen, dass der Unfall in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr passiert sein müsse. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen. /bp

