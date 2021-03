Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf Kundenparkplatz - Pkw fährt in Glasscheibe

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Am heutigen Mittwochmittag, 17.03.2021, kam es auf dem Kundenparkplatz einer Bäckereifiliale in der Alfelder Straße in Diekholzen zu einem Verkehrsunfall. Dabei endete die Fahrt für eine ältere Dame aus dem Kreis Hildesheim in der Außenverglasung der Bäckerei.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge beabsichtige die Frau mit ihrem VW Polo den Parkplatz zu verlassen. Dabei verwechselte sie das Gaspedal mit der Bremse und fuhr in ein Glaselement neben der Eingangstür.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

