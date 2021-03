Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Nachdem es am Abend des 15.03.2021, gegen 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen auf dem Sportplatz in der Ortschaft Barienrode gekommen war, gelang es der Polizei kurze Zeit später, zwei Tatverdächtige festzunehmen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde die Tat durch Zeugen bemerkt, die die Polizei alarmierten. Mehrere Streifenwagen machten sich umgehend auf den Weg in Richtung Barienrode. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete eine männliche Person über den Sportplatz.

Auf dem Gelände stellten die Beamten einen aufgebrochenen Geräteschuppen fest. Mehrere elektrische Gartengeräte lagen offenbar zum Abtransport bereit.

Die eingesetzten Streifenwagen fahndeten nach der flüchtigen Person. Der Besatzung eines hinzugezogenen Polizeihubschraubers, der die Fahndung aus der Luft unterstützte, gelang es, einen 55-jährigen Tatverdächtigen auszumachen, der sich im Nahbereich des Sportplatzes in einem Gebüsch versteckt hatte. Der Mann konnte anschließend festgenommen werden.

Ferner stellten die Beamten nach Zeugenhinweisen in der Nähe des Sportplatzes eine 49-jährige Frau in einem Pkw fest, die vermutlich auf den 55-jährigen wartete. Auch die Frau wurde festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau entlassen. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 55-jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell