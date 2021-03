Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Diebstahl von Werkzeug aus mehreren Handwerker-Kraftfahrzeugen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Giesener Str., Brieger Weg, Oppelner Str.(fm)

In Sarstedt, in der Giesener Str. 10B und 12, wurden aus zwei Transportern, einer geparkt am Fahrbahnrand der Giesner Str., der andere auf einem Gewerbegrundstück abgestellt, am 15.03.21/16.03.21 in der Zeit zwischen 17 und 09:00 Uhr diverses namhaftes Elektrowerkzeuge sowie zwei Werkzeugkisten entwendet.

Im Brieger Weg 3 wurde von der Ladefläche eines am Straßenrand stehenden Transporters hochwertiges Elektrowerkzeug und eine Werkzeugkiste entwendet.

In der Oppelner Straße wurde aus einem 4. Firmenfahrzeug ein Elektrowerkzeug entwendet.

Den Gesamtschaden der entwendeten Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ob die Diebstähle alle zusammenhängen, kann die Polizei noch nicht beantworten. Sie hofft auf Zeugen, die in der benannten Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Mitteilung unter 05066-9850.

