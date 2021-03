Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Einumer Straße in Hildesheim- Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

(pie). Am 16.03.2021 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr kam es in der Einumer Straße in Hildesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch den unbekannten Verursacher ein auf den Parkflächen in der Nähe der Hausnummer 23 abgeparkter VW Bulli beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer: 05121-9390 zu melden.

