Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Pkw-Scheiben eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Zwischen Freitag (5. März, 20.30 Uhr) und Montag (8. März, 8 Uhr) sind die Fahrerscheiben von Fahrzeugen, die in der Straße "Am Hollenloch" geparkt waren, eingeschlagen worden. Vermutlich zerstörte ein bislang unbekannter Täter die Scheiben und griff anschließend in das Fahrzeuginnere. Daraus entwendete er die darin befindlichen Geldbörsen mit Bargeld, Geld- und Debitkarten sowie Ausweisdokumenten. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Um Dieben keine Tatanreize zu schaffen, rät die Polizei, keine Wertgegenstände wie Handtaschen und Portemonnaies im Fahrzeuginneren zu lassen. Zudem sollten Fahrzeugführer ihr Fahrzeug, auch bei kurzen Erledigungen, stets verschließen und Wertgegenstände mitnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell