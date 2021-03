Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einsatz- und Rettungskräfte im Einsatz bedroht und beleidigt

Olpe (ots)

Im Rahmen eines Rettungseinsatzes sind Polizeibeamte, Rettungskräfte und Krankenhauspersonal von einem 53-Jährigen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, beleidigt und bedroht worden. Zunächst bat eine Rettungswagenbesatzung am Samstagabend gegen 17.50 Uhr die Beamten um Unterstützung: Ein Betrunkener mit Wohnsitz in Olpe sollte aufgrund seiner starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sperrte sich allerdings gegen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und wirkte sehr aggressiv. Sowohl auf dem Weg ins Krankenhaus als auch in diesem wehrte er sich gegen die Maßnahmen des Krankenhauspersonals, der Rettungskräfte und der eingesetzten Beamten. Schließlich bedrohte er alle Anwesenden und beleidigte diese, unter anderem auch durch rassistische Äußerungen. Zur Behandlung wurde er schließlich fixiert. Eine Blutprobe wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Der 53-Jährige verblieb zunächst im Krankenhaus. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell