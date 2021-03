Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Spiegel beschädigt

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Zwischen Samstag (6. März, 21 Uhr) und Sonntag (7. März, 8.30 Uhr) haben Unbekannte von zwei Fahrzeugen, die im Sendschotter Weg standen, die Außenspiegel beschädigt. Die Pkw wurden am Abend dort geparkt und eine Pkw-Besitzerin entdeckte am nächsten Morgen den Schaden. Auch bei weiteren Fahrzeugen, die in der Straße standen, waren die Spiegel abgeklappt, jedoch nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell