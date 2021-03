Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeistation Schellerten vorübergehend geschlossen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (wil) Wegen Bauarbeiten in der Polizeistation Schellerten wird diese in der Zeit vom 16.03. bis zum 01.04.2021 für den Publikumsverkehr geschlossen sein. Die Mitarbeiter werden weiterhin unter der Telefon-Nr. 05123/400690 erreichbar sein. In dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen.

