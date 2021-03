Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter flüchtet mit zwei Taschen Lebensmitteln/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 13.03.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Drispenstedter Straße in Hildesheim zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Täter flüchtete, nachdem er sich aus dem Festhaltegriff einer Mitarbeiterin losriss.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Unbekannte ohne Einkaufswagen kurzzeitig in dem Geschäft auf, ging dann zur Kasse und fragte nach einem Handy, welches er angeblich verloren hat. Die Kassiererin teilte ihm mit, dass bei ihr kein Mobiltelefon abgegeben wurde. Anschließend verließ der Mann mit einem mitgeführten Rucksack und einer Sporttasche das Geschäft und löste auf Höhe der Magnetschranke einen lauten Signalton aus. Der Mann wurde sofort aufgefordert stehenzubleiben, dem kam er aber nicht nach und wollte mit seinem mitgeführten Fahrrad flüchten. Zwei Mitarbeiter liefen ihm nach, wobei eine den Flüchtenden an der Kleidung festhalten konnte. Der Mann riss sich jedoch los und lief ohne Taschen und Fahrrad davon. In den Taschen wurden Lebensmittel im niedrigen dreistelligen Bereich aufgefunden, die nachweislich aus dem Markt stammen. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Gerangel leicht verletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, osteuropäisches Aussehen

- ca. 25 - 35 Jahre

- schwarze Lederjacke mit schwarzer Basecap

- Muttermal / Hautdefekt auf dem Kopf

- ca. 175 cm groß, schlanke Statur

Zeugen, die zur der Tat weitere Angaben machen oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Hildesheimer Polizei unter 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

