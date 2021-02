Polizei Bochum

POL-BO: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Am frühen Freitagmorgen (5. Februar) kam es in Witten-Herbede zu einem Einbruch in eine Tankstelle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine schwarze Limousine gegen 3.45 Uhr auf das Tankstellengelände an der Wittener Straße 71. Zwei maskierte Männer warfen die Schiebetür der Tankstelle mit einem schweren Gegenstand ein und verschafften sich somit Zugang zum Verkaufsraum.

Dort konnten sie diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld erbeuten.

Nach ersten Zeugenaussagen handelt es sich um zwei Männer, die mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren und in einer schwarzen Limousine vom Tatort flüchteten.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell