Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Haltestelle "Freiheitsstraße" - Noch unbekannte Jugendliche schlagen Mann zu Boden

Wattenscheid (ots)

Noch haben die Beamten aus dem Wattenscheider Kriminalkommissariat (KK 34) die Jugendlichen nicht ermittelt, die am 2. Februar (Dienstag), gegen 18.30 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle "Freiheitsstraße" auf einen Mann (36) eingeschlagen haben.

Der 36-Jahrige war zuvor in der Linie 302 in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. In der Bahn kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der obigen Personengruppe.

Als der in Gelsenkirchen lebende Mann an der Haltestelle ausstieg, schlugen und traten circa zehn dunkel gekleidete Jugendliche unvermittelt auf ihn ein und rannten dann in Richtung Innenstadt davon. Das Alter der jungen Schläger wird auf 15 Jahre geschätzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den ansprechbaren Mann zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Die Ermittler aus dem KK 34 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell