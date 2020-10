Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuermelder missbräuchlich gedrückt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.10.2020, gegen 19.45 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm an den Meeraner Platz aus. Tatsächlich handelte es sich nicht um einen echten Alarm. Es wurde aber festgestellt, dass ein Feuermelder in einem Einkaufsmarkt missbräuchlich gedrückt worden war. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Missbrauchs von Notrufen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Rolltreppe gemacht hatten, sich unter 07621 176-0, zu melden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften angerückt.

