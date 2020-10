Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau - Verkehrsunfall zwischen abbiegendem Pkw und überholendem Motorrad

Freiburg (ots)

Am 08.10.2020, gegen 16 Uhr, überholte ein 19-jähriger Motorradfahrer in der Lörchstraße in Sexau mehrere Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs wollte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin nach links in Richtung Sportgelände abbiegen und übersah den überholenden Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Abbiegenden. Es blieb beim Sachschaden.

sk / schorr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell