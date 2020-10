Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Sachbeschädigungen bei Versammlung - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, dem 3.Oktober 2020, kam es im Rahmen einer Veranstaltung in Steinen-Höllstein zu einem größeren Versammlungsgeschehen, in dessen Zusammenhang zwei Autos beschädigt worden sein sollen.

Die Polizei bittet hierzu Zeugen, die insbesondere diese beiden Vorkommnisse mittels Smartphone oder Kamera mitgeschnitten haben, sich bei der Kriminalpolizei Freiburg, unter 0761 882 2880, zu melden.

