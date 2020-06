Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebstähle im Bekleidungsgeschäft ++ Winsen - Feuer im Motorraum ++ Buchholz - Zigarettenautomat aufgebrochen

Buchholz (ots)

Taschendiebstähle im Bekleidungsgeschäft

Am Mittwoch (10.6.2020) in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr, sind zwei Kundinnen eines Bekleidungsgeschäftes an der Lindenstraße bestohlen worden. In einem Fall wurde die Geschädigte von einer unbekannten Person in einem Gang angerempelt. Dabei wurde ihr unbemerkt die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche entnommen.

Im zweiten Fall wurde die Geschädigte durch eine andere Frau gebeten, ihr etwas aus dem oberen Regal herauszuheben. In diesem Moment nutzt er eine zweite Täterin die Ablenkung, um ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist davon auszugehen, dass das Täterinnen-Duo für beide Diebstähle verantwortlich ist. Insgesamt wurden neben den persönlichen Papieren rund 180 EUR Bargeld erbeutet.

Eine der Täterinnen wird als circa 35 Jahre alt, schlank, etwa 155 cm groß, bekleidet mit weißem Oberteil beschrieben. Die Frau sprach gebrochen Deutsch. Zu der zweiten Frau gibt es keine Beschreibung.

Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - Feuer im Motorraum

Ein Renault Megane ist am Mittwochmorgen auf der Schirwindter Straße in Brand geraten. Gegen 8:30 Uhr bemerkte der Fahrer während des Fahrens einen brandtypischen Geruch und hielt an. In diesem Moment kam bereits Rauch aus dem Motorraum. Sekunden später stand der Motorraum in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. Der Pkw wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Buchholz - Zigarettenautomat aufgebrochen

Im Rahmen der Streife bemerkten Beamte am Mittwoch, gegen 23:20 Uhr, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten am Seppenser Mühlenweg. Unbekannte hatten das Gehäuse mit brachialer Gewalt geöffnet und daraus offenbar die Zigarettenbestände gestohlen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise auf die Täter oder den konkreten Tatzeitpunkt gibt es nicht.

