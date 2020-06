Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Unfall lebensgefährlich verletzt ++ Tostedt - Mehrere PKW-Aufbrüche

Tostedt (ots)

Bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 84-jähriger Mann ist am Montag (8.6.2020) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 75 lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen 10:20 Uhr mit seinem Renault von Kakenstorf in Richtung Tostedt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang fuhr der Pkw quer über die Straße, kam links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Straßenbaum. Der Mann wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Feuerwehr musste den 84-Jährigen aus dem Pkw befreien. Erst nach rund einer Stunde konnte er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Wagen entstand Totalschaden.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam, ist noch unklar.

Tostedt - Mehrere PKW-Aufbrüche

In der Nacht zu Montag kam es in Tostedt zu mindestens drei PKW-Aufbrüchen. In der Straße Zinnhütte traf es einen VW Golf. Die Täter schlugen bei ihm eine Scheibe ein. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Im Parkhaus am Bahnhof brachen die Diebe einen Skoda sowie einen Seat auf die gleiche Weise auf. Sie entwendeten Bekleidung, Sportartikel sowie Fahrzeugelektronik.

Der Schaden wird auf insgesamt rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Tostedt unter der Telefonnummer 04182 404270 entgegen.

