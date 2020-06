Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg 05.-07.06.2020

Landkreis Harburg (ots)

+++ Fahrraddemonstration in Buchholz

Unter dem Motto "Neustart für den Klimaschutz" nahmen rund 135 Radfahrer an der mobilen Demonstration in Buchholz teil. Die Teilnehmer hielten untereinander ausreichend Abstand und trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Der friedliche Fahrradkonvoi startete um 12.00 Uhr am Freibad und fuhr über kleine Umwege in die Buchholzer Innenstadt.

+++ Schwerer Verkehrsunfall in Schierhorn

Am Freitagmittag kam es auf der Kreisstraße 55 zwischen Schierhorn und Dierkshausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw wollte einen Transporter überholen, der gerade abbiegen wollte. Es kam zur seitlichen Kollision. Dadurch kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 50-jährige Fahrer des Pkw aus dem Landkreis Harburg wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

+++ Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn in Marschacht Ab Freitagabend verlor ein 20-jähriger Pkw-Fahrer beim Bremsen vor einer Ampel in der Elbuferstraße die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem Pkw eines 44-Jährigen zusammen. Dieser Pkw wurde wiederum in eine angrenzende Hecke geschoben. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

+++ Bekifft und ohne Zulassung auf der Autobahn unterwegs

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Samstagmorgen auf der A1 Richtung Hamburg einen Pkw aus Frankreich. Bei der Kontrolle räumte der 29-jährige ein, einen Joint geraucht zu haben. Der Drogenschnelltest bestätigte dies. Bei der Durchsuchung wurde ein kleine Menge Cannabis aufgefunden. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere fiel auf, dass die Zulassung abgelaufen war. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Betrag in Höhe von 750 Euro als Sicherheit einbehalten.

+++ Reifendiebstahl auf dem Parkplatz Sunderblick (A1)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz Sunderblick an der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen einen Ersatzreifen von einem Lkw-Anhänger. Der 37-jährige, polnische Fahrzeugführer konnte keine Angaben zu den Tätern machen, da er in der Fahrzeugkabine seine Ruhezeit abhielt. Täterhinweise nimmt die Autobahnpolizei Winsen (L.) unter Tel. 04171-796200 entgegen.

+++ Ohne Führerschein auf dem Autobahnparkplatz Müll entsorgt

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, wurde eine männliche Person auf einem Parkplatz an der A 39 in Fahrtrichtung Hamburg durch Polizeibeamte dabei beobachtet, wie diese gewerblichen Abfall in einem Behälter für Reisemüll entsorgte. Bei der Überprüfung des 61-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser selbst seit 2018 auf das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen verzichtet hat. Da ausgeschlossen werden konnte, dass ein anderer als die Person den Pkw geführt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der bei der Prüfung ausgehändigte Führerschein wurde sichergestellt und dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt. Warum der im LK Harburg wohnende Beschuldigte noch im Besitz seines Führerscheins war, kann erst in den kommenden Tagen aufgeklärt werden.

