Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (Baustelle ehem. Edeka-Gelände) - Diebstahl größerer Mengen an Kabel, Kupfer und Werkzeugmaschinen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Helpeder Straße(fm) In der Zeit vom Samstag/Sonntag, 13./14.03.2021, 16:00 bis 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter von der Baustelle in 31157 Sarstedt, Helperder Straße, ehemaliges Logistikgelände, diverse Werkzeugbaumaschinen sowie eine größere Menge Kupfer und Kupferkabel entwendet. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt Es wird davon ausgegangen, dass bereits vor der Tat die Baustelle ausbaldowert wurde. Nach der Abwesenheit der Bauarbeiter, wurden zunächst die Vorhängeschlösser am Eingangstor zum Baustellengelände aufgebrochen. Im weiteren Verlauf wurden zielgerichtet weitere Baucontainer aufgebrochen und das o.a. Diebesgut entwendet. Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor oder in dem Tatzeitraum machen? Meldungen erbittet die Polizei unter 05066-9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell