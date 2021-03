Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verfolgungsfahrt mit Roller

Gaggenau (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit Beamten des Polizeireviers Gaggenau leisteten sich zwei Rollerfahrer am Mittwochabend in der Innenstadt. Ein Zeuge hat zuvor auf die beiden Flüchtigen aufmerksam gemacht, da er beobachten konnte, wie diese augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen unterwegs waren. Als beide Zweiradlenker einer Kontrolle unterzogen werden sollten, ergriffen sie über den Murgpark und anschließend über den Elefantenweg in Richtung Ottenau die Flucht. Hierbei sollen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht worden sein. Um wen es sich bei den dunkelgekleideten Personen auf den Rollern handelte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. /bp

