Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Frau wird sexuell belästigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine Frau ist am Sonntagabend, 09.05.2021, in Bad Säckingen sexuell belästigt worden. Gegen 20:00 Uhr war die 59-jährige im Kurpark mit ihrem Hund spazieren. Sie wurde kurz vor der dortigen Brücke von einem unbekannten Mann angesprochen. Nachdem der Mann versucht haben soll, die Frau zu küssen, habe er sie unsittlich berührt. Die Frau konnte sich befreien, der Mann ging in grobe Richtung Innenstadt davon. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank, dunkler Hautton, schwarzer Vollbart und schwarze kurze Haare. Der Mann trug ein bordeauxrotes/lilafarbenes Hemd, eine dunkle Weste, Bluejeans und sprach gebrochen deutsch. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

