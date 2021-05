Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Widerrechtliche Ablagerung von Altreifen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Am Samstag, 08.05.2021, gegen 12:00 Uhr, erreichte die Polizei die Mitteilung, dass in Eisenbach mehrere Altreifen illegal entsorgt wurden. Dies konnte durch die aufnehmenden Beamten vor Ort bestätigt werden. In der Nähe der Hauptstraße, am dortigen Waldrand, wurden 12 Altreifen widerrechtlich abgelagert. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 / 9336-0 zu melden.

