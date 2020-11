Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

FuldaFulda (ots)

Philippsthal - Am Freitag, d. 27.11. gegen 07:45 Uhr kam es in der Eichbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hattorfer Straße.

Der Gesamtschaden am geparkten PKW wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320 entgegen.

