Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wislum - Auto geht nach Unfall in Flammen auf

Wislum (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Uelsener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 71-jähriger Mann aus Laar wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen kurz vor 13 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Wilsum unterwegs, als er in der Linkskurve in Höhe der Hausnummer 7 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto stieß mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeugwrack befreien. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Wilsum war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den brennenden Mercedes. Unfallursache und Sachschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

