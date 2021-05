Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec-Fahrerin auf Radweg gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Drei Radfahrer befuhren zusammen am Sonntag, 09.05.201, gegen 16.00 Uhr, den gemeinsamen Geh- / Radweg entlang der Bundesstraße 34 von Schwörstadt kommend in Fahrtrichtung Rheinfelden. Kurz vor der Bushaltestelle "Abzweigung Karsau" beabsichtigte die 52-jährige Pedelec-Fahrerin kurzzeitig neben ihrem 49-jährigen Bekannten zu fahren. Dabei berührten sich die jeweiligen Lenkergriffe der Fahrräder. In der Folge stürzte die 52-Jährige mit ihrem Pedelec. Schwer verletzt wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

