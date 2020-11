Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw kollidiert mit Zug an Bahnübergang

Bild-Infos

Download

LennestadtLennestadt (ots)

Am Freitag den 20.11.2020 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 74-jährige Finnentroperin die Walzwerkstraße in Meggen. Die Schranken des dortigen Bahnübergangs waren bereits herunter gelassen. Aus bisher ungeklärter Urasache fuhr die Fahrzeugführerin an der Schranke vorbei und querte den Bahnübergang. Danach kehrte sie wieder um und überquerte erneut den beschrankten Bahnübergang. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch der Zug und die Fahrzeugführerin fuhr seitlich in den Zug hinein. Der Zug wurde beschädigt, der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD / Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2050

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell