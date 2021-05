Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - getuntes Fahrzeug kontrolliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.05.2021 gegen 17:00 Uhr wurde in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein getuntes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Fahrzeug, mit polnischer Zulassung, waren unter anderem die vorderen Seitenscheiben schwarz foliert. An der Folie waren keinerlei Prüfzeichen erkennbar. Bei der Weiteren Kontrolle konnte festgestellt werden, dass eine Blende an das Endrohr der Abgasanlage anschweißt war. Diese Änderungen an dem Fahrzeug waren nicht vorschriftsmäßig. Den Fahrer, der seinen Hauptwohnsitz in Bad Dürkheim hat, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell