Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Mit dem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 03.03.2021, gegen 08:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen in der Rostocker Straße ein Mann mit seinem E-Scooter auf. An dem Elektrofahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der 37-Jährige aus Lauenhagen gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er nicht gewusst habe, dass man ein solches Fahrzeug versichern müsse. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell