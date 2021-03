Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Schaumburg: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen - mehrere Fälle im Landkreis Schaumburg aufgetreten

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 02.03.2021 und Mittwoch, den 03.03.2021, sind den Polizeikommissariaten Bückeburg und Stadthagen insgesamt sieben Fälle von Trickbetrügeranrufen gemeldet geworden. Am Dienstag wurden Seniorinnen und Senioren in Bückeburg, Bad Eilsen und Heeßen per Telefon von Enkeltrickbetrügern kontaktiert. Die Angerufenen wurden jeweils von ihren angeblichen Enkellinnen und Enkeln freundlich begrüßt und dann mit der Forderung nach Bargeldbeträgen zwischen 4.000EUR und 30.000EUR überrumpelt. Alle geforderten Geldbeträge sollten für den Ausgleich eines finanziellen Schadens nach einem Verkehrsunfall genutzt werden. Am Mittwoch, den 03.03.2021, wurden gezielt ältere Menschen im Auetal und in Stadthagen angerufen. Hier versuchten es die Betrüger allerdings mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten". Die Rentnerinnen und Rentner wurden von vermeintlichen Polizisten angerufen, die ihnen über eine erfolgreiche Festnahme berichteten, um im Anschluss durch das Gespräch an Informationen über persönliche Verhältnisse zu gelangen. "Alle Betroffenen reagierten genau richtig - sie haben sich durch die Anrufer nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind misstrauisch geblieben. Außerdem hatten sie den Mut einfach aufzulegen und den Vorfall bei der richtigen Polizei zu melden!", lobt Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, die Damen und Herren im Alter von 61 bis 85 Jahren. "Wir sind froh, dass die Menschen durch unsere stetige Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert und aufmerksam sind."

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell