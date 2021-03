Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Unbekannte knicken Verkehrszeichen ab - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(Haa) Im Zeitraum von Sonntag, den 28.02.2021 bis Mittwoch, den 03.03.2021, machten sich unbekannte Personen an mehreren Verkehrsschildern in Lindhorst zu schaffen. Dabei wurde ein Verkehrszeichen in der Glück-Auf-Straße, dass auf spielende Kinder hinweisen soll (Zeichen 136), abgeknickt und am Straßenrand abgelegt. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer: 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell