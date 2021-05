Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Zeugen gesucht --mehrere Spiegel mutwillig abgetreten

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.05.2021 gegen 01:40 Uhr wurden zwei Jugendliche beobachtet, die im Schäferweg in Weisenheim am Sand gerade mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigten. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen nicht mehr festgestellt werden. In den Straßen "Schäfersteg", "Theodor-Heuss-Straße", "Rheinstraße" und im "Ostring" konnten insgesamt 23 geparkte PKW festgestellt werden, bei welchen einer oder beide Außenspiegel beschädigt oder verdreht waren. Die Polizei hat an den Fahrzeugen Nachrichten hinterlassen und bittet die Geschädigten sich bei der Polizei zu melden. Aufgrund der bislang bekannten Fälle entstand ein Sachschaden von 1400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell