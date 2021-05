Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Aussteigen Fahrzeug beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 04.05.2021 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einsteigen in sein Fahrzeug mit der Fahrzeugtür einen Schaden an dem Mercedes E350 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der hinteren Tür der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000EUR. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

