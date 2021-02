Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Rostock (ots)

Im Stadtteil Dierkow mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus ausfahren.

Am Freitag hatte sich gegen 12:15 Uhr ein Feuer in einem Keller entzündet. Eine Zeugin hatte den Brand beim Öffnen der Haustür bemerkt. Sie lief zu ihrem Nachbarn, der die Feuerwehr verständigte. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte und ausreichend gelüftet wurde, konnte der Kellerbereich in Augenschein genommen werden. In der hinteren Ecke des Kellerbereiches hatte ein altes Gerät, vermutlich ein Staubsauger, sowie andere Materialien gebrannt. Der gesamte Kellerbereich war stark und sanierungsbedürftig verrußt. Über dem Brandherd liegende Wasserleitungen waren ebenfalls oberflächlich beschädigt und die Deckenverkleidung war teilweise verbrannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000,00 EUR.

Nach erster Einschätzung kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Geräte/Materialien durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt wurden. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell